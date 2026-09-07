RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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07.09.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK tendiert am Vormittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 43,35 EUR zu.
Das Papier von RENK legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 43,35 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'381 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 43,39 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,31 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23'960 RENK-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 52,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,34 EUR ab. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 7,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,729 EUR. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 353.59 Mio. EUR gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je RENK-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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