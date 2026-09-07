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07.09.2026 16:29:00

RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Verlusten

RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von RENK gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 42,48 EUR ab.

RENK
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Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 42,48 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'368 Punkten steht. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 42,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,31 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 227'147 RENK-Aktien.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 112,69 Prozent hinzugewinnen. Am 25.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,34 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 5,03 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,729 EUR je RENK-Aktie. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 347.53 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RENK rechnen Experten am 18.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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