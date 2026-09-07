RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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07.09.2026 12:29:00
RENK Aktie News: RENK am Montagmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RENK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 42,75 EUR.
Die RENK-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 42,75 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'417 Punkten liegt. Der Kurs der RENK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,52 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 43,31 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 135'976 RENK-Aktien den Besitzer.
Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 111,35 Prozent wieder erreichen. Am 25.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,34 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 5,63 Prozent sinken.
Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,729 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 äusserte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 353.59 Mio. EUR – ein Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RENK rechnen Experten am 18.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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