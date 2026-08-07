RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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07.08.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK am Freitagvormittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 52,24 EUR.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 52,24 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'456 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 52,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 17'517 Stück.
Bei 90,34 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 42,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 40,34 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,732 EUR je RENK-Aktie. RENK gewährte am 06.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 283.61 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 272.62 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. RENK dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2027 präsentieren.
In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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