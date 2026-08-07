RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 50,90 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'468 Punkten notiert. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,81 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,04 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 290'032 Aktien.

Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 77,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,34 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 20,75 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,732 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte RENK am 06.05.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 283.61 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 272.62 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 18.08.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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