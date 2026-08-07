RENK Aktie News: RENK am Mittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 51,90 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'565 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 53,59 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,04 EUR. Bisher wurden heute 196'625 RENK-Aktien gehandelt.

Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR. Gewinne von 74,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2026 (40,34 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 22,27 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,580 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,732 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 06.05.2026. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 283.61 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272.62 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,03 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 18.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von RENK.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2026 1,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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