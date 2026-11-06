RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Verlusten

Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 34,84 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'474 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,72 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21'974 RENK-Aktien.

Bei einem Wert von 68,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 96,21 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 33,49 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 3,89 Prozent wieder erreichen.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,706 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 347.53 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von RENK rechnen Experten am 29.03.2028.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,62 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK überzeugt mit besserer Marge und starkem Ordereingang: Was das für die Aktie bedeutet

RENK-Aktie leichter: Verkauf der Gleitlager-Sparte an Miba treibt Konzernumbau voran

Rüstungsaktien beflügelt: Was hinter dem Kurssprung von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS steckt