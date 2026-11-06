RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Verlusten

Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 34,84 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'591 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 34,29 EUR. Mit einem Wert von 35,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 334'441 RENK-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,36 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 96,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,49 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 4,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,580 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,706 EUR belaufen. RENK gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. RENK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 347.53 Mio. EUR umsetzen können.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Am 29.03.2028 wird RENK schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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