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06.11.2026 12:29:00
RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RENK. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 34,73 EUR.
Die RENK-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 34,73 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'509 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte RENK-Aktie bei 34,49 EUR. Bei 35,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 173'295 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 96,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,49 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,57 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,706 EUR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 353.59 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
RENK wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 29.03.2028 dürfte RENK die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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