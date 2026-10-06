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06.10.2026 09:29:00

RENK Aktie News: RENK tendiert am Dienstagvormittag tiefer

RENK Aktie News: RENK tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 37,23 EUR ab.

RENK
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Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 37,23 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'482 Punkten liegt. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,04 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,26 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15'192 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,24 EUR) erklomm das Papier am 07.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 142,42 Prozent wieder erreichen. Am 01.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,730 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,580 EUR aus. Am 06.08.2026 lud RENK zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 347.53 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
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