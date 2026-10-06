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06.10.2026 16:29:00

RENK Aktie News: RENK am Dienstagnachmittag leichter

RENK Aktie News: RENK am Dienstagnachmittag leichter

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 36,27 EUR.

RENK
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 36,27 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'563 Punkten steht. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,11 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 198'001 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 90,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 148,80 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,11 EUR am 06.10.2026. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 0,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,730 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,580 EUR je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 06.08.2026 vor. RENK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 353.59 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 347.53 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. RENK dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2026 1,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RENK Group AG
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