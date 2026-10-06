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06.10.2026 12:29:00

RENK Aktie News: RENK gibt am Mittag nach

RENK Aktie News: RENK gibt am Mittag nach

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 36,31 EUR.

RENK
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 36,31 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'673 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,20 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 114'053 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 90,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 59,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,17 EUR am 01.10.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 0,37 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,730 EUR, nach 0,580 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 06.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent auf 353.59 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RENK rechnen Experten am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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