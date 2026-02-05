RENK Aktie News: RENK am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Die RENK-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 51,30 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 31'657 Punkten liegt. Die RENK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,33 EUR. Der Kurs der RENK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,88 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 50,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 125'007 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,10 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.02.2025 bei 22,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2024 mit 0,420 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,565 EUR je Aktie ausschütten. RENK gewährte am 13.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. RENK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,01 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 307.59 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268.03 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,76 Prozent gesteigert.

Am 05.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 31.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,38 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar

Dänemark bestellt Munition bei Rheinmetall - Aktie tiefer - so reagieren RENK, HENSOLDT, TKMS, OHB und CSG

CSG-Aktie nach IPO-Hype unter Druck: So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS in Woche eins