RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 43,79 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'351 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 43,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,92 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15'170 Stück gehandelt.

Bei 90,34 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 106,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2026 auf bis zu 40,34 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,729 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,580 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 06.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 353.59 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,74 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je RENK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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