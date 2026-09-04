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04.09.2026 16:29:00

RENK Aktie News: RENK gewinnt am Nachmittag an Boden

RENK Aktie News: RENK gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von RENK gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 43,79 EUR.

RENK
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Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'472 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 44,51 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 261'525 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR an. Gewinne von 106,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,34 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,580 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,729 EUR. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 347.53 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 353.59 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte RENK die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,72 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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