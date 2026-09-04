RENK Aktie News: RENK am Mittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 43,82 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'403 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die RENK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,51 EUR. Bei 43,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 131'492 RENK-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 90,34 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 106,19 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,34 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 7,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2025 mit 0,580 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,729 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 347.53 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 353.59 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte RENK die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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