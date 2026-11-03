RENK Aktie News: RENK am Vormittag ohne grosse Veränderung

Die RENK-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 36,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 30'538 Punkten tendiert. Bei 36,67 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die RENK-Aktie sank bis auf 36,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8'913 RENK-Aktien.

Bei 68,36 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 86,78 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 33,49 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,51 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,580 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,709 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 06.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 353.59 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Schätzungsweise am 29.03.2028 dürfte RENK die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,62 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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