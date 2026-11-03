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03.11.2026 12:29:00
RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Einbussen
Die Aktie von RENK gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 36,51 EUR nach.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 36,51 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'730 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 36,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,50 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40'349 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 68,36 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 87,24 Prozent wieder erreichen. Bei 33,49 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 8,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,709 EUR aus. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent auf 353.59 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,62 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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RENK am 03.11.2026
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