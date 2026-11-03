RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Einbussen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 36,51 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'730 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 36,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,50 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40'349 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,36 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 87,24 Prozent wieder erreichen. Bei 33,49 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 8,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,709 EUR aus. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent auf 353.59 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,62 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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