RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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03.09.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 44,11 EUR abwärts.
Um 09:28 Uhr ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 44,11 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'017 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 43,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,38 EUR. Bisher wurden heute 29'799 RENK-Aktien gehandelt.
Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 104,83 Prozent hinzugewinnen. Bei 40,34 EUR fiel das Papier am 25.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,54 Prozent.
RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,729 EUR belaufen. Am 06.08.2026 äusserte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 353.59 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RENK rechnen Experten am 18.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,72 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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