RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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03.09.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RENK. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 43,40 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,6 Prozent auf 43,40 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'129 Punkten steht. Bei 42,72 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 249'145 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,34 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 108,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,34 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 7,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
RENK-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,580 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,729 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RENK ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,74 Prozent auf 353.59 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,72 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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