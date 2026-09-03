RENK Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von RENK

Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 43,11 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'039 Punkten steht. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 42,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 162'847 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 90,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 109,58 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,34 EUR am 25.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,729 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 353.59 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von RENK.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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