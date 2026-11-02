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02.11.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK am Montagvormittag leichter
Die Aktie von RENK gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 36,79 EUR abwärts.
Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 36,79 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'493 Punkten steht. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 36,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'423 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 68,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 85,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 33,49 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,709 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,580 EUR aus. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 353.59 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 347.53 Mio. EUR in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2026 1,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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