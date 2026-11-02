|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RENK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 36,51 EUR.
Die RENK-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 36,51 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'840 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 36,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 90'979 RENK-Aktien den Besitzer.
Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 87,26 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 33,49 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
RENK-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,580 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,709 EUR aus. Am 06.08.2026 äusserte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 353.59 Mio. EUR gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der RENK-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2026 1,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur RENK-Aktie
RENK-Aktie leichter: Verkauf der Gleitlager-Sparte an Miba treibt Konzernumbau voran
Rüstungsaktien beflügelt: Was hinter dem Kurssprung von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS steckt
Neue Impulse für die Rheinmetall-Aktie? Paris und Berlin wollen Panzerprojekt MGCS weiter vorantreiben
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu RENK
|
16:29
|RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12:29
|RENK Aktie News: RENK am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:29
|RENK Aktie News: RENK am Montagvormittag leichter (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Oktober 2026: So schätzen Experten die RENK-Aktie ein (finanzen.net)
|
29.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu RENK
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.