RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag mit Verlusten

Die RENK-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 36,51 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'840 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 36,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 90'979 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 87,26 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 33,49 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,580 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,709 EUR aus. Am 06.08.2026 äusserte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 353.59 Mio. EUR gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der RENK-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2026 1,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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