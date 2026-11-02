RENK Aktie News: RENK am Montagmittag mit Kursplus

Die RENK-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 37,02 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'675 Punkten notiert. Die RENK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,25 EUR aus. Bei 36,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37'322 RENK-Aktien.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 45,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,49 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 9,55 Prozent sinken.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,709 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 06.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 353.59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der RENK-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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