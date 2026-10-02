RENK Aktie News: RENK gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 37,22 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'474 Punkten tendiert. Die RENK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,23 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'108 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 90,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 142,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,17 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 2,81 Prozent sinken.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,730 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 353.59 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 347.53 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,71 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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