RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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02.10.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von RENK gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 37,13 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 37,13 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'511 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 37,75 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 198'049 RENK-Aktien.
Bei 90,34 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 143,31 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,17 EUR am 01.10.2026. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 2,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,730 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 06.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 353.59 Mio. EUR gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von RENK wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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