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RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

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02.09.2026 09:29:00

RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit roter Tendenz

RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 44,40 EUR.

RENK
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 44,40 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'931 Punkten steht. Der Kurs der RENK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,09 EUR nach. Mit einem Wert von 44,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 21'614 RENK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 90,34 EUR. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 50,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 25.06.2026 Kursverluste bis auf 40,34 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,13 Prozent.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2025 mit 0,580 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,729 EUR je Aktie ausschütten. RENK gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 353.59 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RENK rechnen Experten am 18.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,72 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RENK Group AG
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