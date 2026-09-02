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02.09.2026 16:29:00

RENK Aktie News: RENK gewinnt am Nachmittag an Boden

RENK Aktie News: RENK gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 45,03 EUR zu.

RENK
41.44 CHF -0.96%
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Um 16:28 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 45,03 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'026 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 45,20 EUR. Mit einem Wert von 44,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 137'008 RENK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 90,34 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 100,62 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,34 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,42 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,729 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,580 EUR aus. Am 06.08.2026 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 353.59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte RENK die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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