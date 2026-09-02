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RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

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02.09.2026 12:29:00

RENK Aktie News: RENK am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

RENK Aktie News: RENK am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 44,25 EUR.

RENK
41.44 CHF -0.96%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die RENK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 44,25 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'739 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,01 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67'991 RENK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 90,34 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 104,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,34 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,83 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,729 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 353.59 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 347.53 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. RENK dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,72 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’415.74 13.99 SVBOKU
Long 12’857.59 8.90 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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