RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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01.10.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagvormittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,5 Prozent auf 36,41 EUR.
Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 36,41 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'640 Punkten liegt. In der Spitze büsste die RENK-Aktie bis auf 36,36 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,04 EUR. Zuletzt wechselten 112'045 RENK-Aktien den Besitzer.
Bei 90,34 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 148,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Am 01.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,730 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,580 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 353.59 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte RENK die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,71 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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