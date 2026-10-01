RENK Aktie News: RENK am Donnerstagnachmittag im Minus

Die RENK-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 37,04 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'381 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 36,17 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 618'459 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 143,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2026 bei 36,17 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 2,35 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,730 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,580 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 347.53 Mio. EUR umsetzen können.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RENK rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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