RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag im Minus

Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 36,82 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'497 Punkten notiert. Die RENK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,17 EUR ab. Mit einem Wert von 37,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 254'343 RENK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 145,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2026 bei 36,17 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 1,77 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,730 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,580 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 353.59 Mio. EUR – ein Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte RENK die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2026 1,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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