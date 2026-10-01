RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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01.10.2026 12:29:00
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RENK. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 36,82 EUR.
Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 36,82 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'497 Punkten notiert. Die RENK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,17 EUR ab. Mit einem Wert von 37,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 254'343 RENK-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 145,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2026 bei 36,17 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 1,77 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,730 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,580 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 353.59 Mio. EUR – ein Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte RENK die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2026 1,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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