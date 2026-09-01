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RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

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01.09.2026 16:29:00

RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Kurseinbussen

RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,6 Prozent auf 44,84 EUR abwärts.

RENK
41.84 CHF -4.97%
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Die RENK-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 44,84 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'174 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,72 EUR aus. Bei 47,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 198'373 RENK-Aktien.

Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 101,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.06.2026 bei 40,34 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,03 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,729 EUR, nach 0,580 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte RENK am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 353.59 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 347.53 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2027 erwartet.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RENK Group AG
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