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01.09.2026 12:29:00

RENK Aktie News: RENK gibt am Mittag ab

RENK Aktie News: RENK gibt am Mittag ab

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 45,85 EUR ab.

RENK
41.92 CHF -4.80%
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Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 45,85 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'244 Punkten realisiert. Die RENK-Aktie sank bis auf 45,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 95'836 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 97,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,34 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 12,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,580 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,729 EUR. RENK gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 353.59 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von RENK.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RENK Group AG
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