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09.11.2026 20:51:07
RENK-Aktie im Plus: Neue Finanzchefin ab März 2027
Der Panzergetriebehersteller RENK tauscht die Finanzchefin aus.
"Der Aufsichtsrat dankt Anja Mänz-Siebje bereits heute für ihren bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der RENK Group AG", sagte Klaus Richter, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Sie habe den Börsengang des Unternehmens 2024 massgeblich begleitet, den Transformationsprozess der Bereiche Finance und IT erfolgreich vorangetrieben und entscheidend dazu beigetragen, die finanzielle Basis für das weitere profitable Wachstum des Unternehmens zu stärken.
Zeitweise klettert die RENK-Aktie im nachbörslichen Tradegate-Handel um 3,65 Prozent auf 36,07 Euro.
/jha/mis
AUGSBURG (awp international)
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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