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Warten auf Bilanz 11.04.2026 17:47:55

RENK-Aktie im Belastungstest: Rekord-Aufträge prallen auf Export-Hürden und Leerverkäufer

RENK-Aktie im Belastungstest: Rekord-Aufträge prallen auf Export-Hürden und Leerverkäufer

Obwohl RENK auf einem Rekord-Auftragsberg sitzt, bremsen Export-Hürden und Lieferverzögerungen den Kurs aus, was auch Leerverkäufer auf den Plan ruft.

RENK
47.86 CHF -6.16%
Kaufen Verkaufen
• Rekord-Auftragsbestand vs. operative Schwierigkeiten
• Leerverkäufer erhöhen ihre Positionen
• Warten auf Mai-Bericht

Volle Auftragsbücher vs. operative Hürden

Der Augsburger Getriebespezialist RENK profitiert massiv vom aktuellen Aufrüstungsboom der NATO-Staaten und sitzt auf einem Rekord-Auftragsbestand von rund 6,7 Milliarden Euro. Dennoch gerät die operative Umsetzung ins Stocken: Umsatzvolumina von etwa 200 Millionen Euro verschieben sich von 2024 in das erste Halbjahr 2026, wie Trading Treff berichtet. Zusätzlich blockieren fehlende Exportgenehmigungen für Israel weitere Erlöse in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro. Da das Unternehmen stark von wenigen Grossprogrammen wie dem Leopard 2 oder dem Schützenpanzer Puma abhängig ist, wirken sich solche Verzögerungen unmittelbar und spürbar auf die Bilanz aus, was die Planbarkeit für Investoren erschwert.

Marktdruck durch Leerverkäufer

Die Diskrepanz zwischen optimistischen Analystenstudien - wie der jüngsten Kaufempfehlung der DZ Bank - und der harten Börsenrealität hat sich zuletzt verschärft. Die Diskrepanz zwischen optimistischen Analystenstudien - wie der jüngsten Kaufempfehlung der DZ Bank - und der harten Börsenrealität hat sich zuletzt verschärft. So nutzen Leerverkäufer wie der Hedgefonds AQR die kurzfristige Schwäche aus und erhöhten ihre Netto-Leerverkaufspositionen zuletzt auf 2,30 Prozent, so TradingTreff.

Fokus auf den Mai-Bericht

Der entscheidende Wendepunkt könnte der 6. Mai 2026 sein: Mit der Präsentation der Quartalsmitteilung muss das Management beweisen, dass die Transformation von Aufträgen in reale Gewinne reibungslos verläuft, um den Abwärtsdruck zu stoppen.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RENK Group AG