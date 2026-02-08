RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
08.02.2026 14:31:00
RENK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die RENK-Aktie in den Fokus genommen.
Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Analyse der RENK-Aktie abgegeben.
4 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von RENK mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 73,60 EUR, was einem Anstieg von 19,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der RENK-Aktie von 54,05 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|75,00 EUR
|38,76
|30.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|70,00 EUR
|29,51
|15.01.2026
|Deutsche Bank AG
|72,00 EUR
|33,21
|13.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|75,00 EUR
|38,76
|12.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|76,00 EUR
|40,61
|12.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu RENK
|
14:31
|RENK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar (finanzen.net)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.02.26
|RENK Aktie News: RENK haussiert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
06.02.26
|RENK Aktie News: RENK schiesst am Freitagmittag hoch (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
06.02.26
|RENK Aktie News: RENK zündet am Vormittag Kursrakete (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu RENK
|06.02.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
