SMI 13'503 0.3%  SPI 18'638 0.3%  Dow 50'116 2.5%  DAX 24'721 0.9%  Euro 0.9171 0.0%  EStoxx50 5'998 1.2%  Gold 4'959 3.8%  Bitcoin 55'453 13.4%  Dollar 0.7759 -0.3%  Öl 68.1 1.2% 
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Krypto-Märkte trotz Blutbad vor neuem Boom? Analysten sehen 2026 starke Mittelzuflüsse bei Bitcoin, Ethereum & Co.
RENK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar
Gold, Öl & Co. in KW 6: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Experten sehen bei Deutsche Telekom-Aktie Potenzial
RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

08.02.2026 14:31:00

RENK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar

RENK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die RENK-Aktie in den Fokus genommen.

RENK
50.26 CHF 6.57%
Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Analyse der RENK-Aktie abgegeben.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von RENK mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 73,60 EUR, was einem Anstieg von 19,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der RENK-Aktie von 54,05 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.75,00 EUR38,7630.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.70,00 EUR29,5115.01.2026
Deutsche Bank AG72,00 EUR33,2113.01.2026
JP Morgan Chase & Co.75,00 EUR38,7612.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)76,00 EUR40,6112.01.2026

