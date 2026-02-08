RENK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar

Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Analyse der RENK-Aktie abgegeben.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von RENK mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 73,60 EUR, was einem Anstieg von 19,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der RENK-Aktie von 54,05 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 75,00 EUR 38,76 30.01.2026 Goldman Sachs Group Inc. 70,00 EUR 29,51 15.01.2026 Deutsche Bank AG 72,00 EUR 33,21 13.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 75,00 EUR 38,76 12.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 76,00 EUR 40,61 12.01.2026

Redaktion finanzen.ch