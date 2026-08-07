Rengo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rengo hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46.97 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rengo ein EPS von 24.22 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 275.75 Milliarden JPY – ein Plus von 10.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rengo 249.40 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch