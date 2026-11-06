Rengo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rengo hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 38.68 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rengo 20.28 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.34 Prozent auf 278.39 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 247.82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch