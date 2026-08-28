Renewable Ventures Nordic Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Renewable Ventures Nordic Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.40 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0.940 SEK je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch