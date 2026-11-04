ReNew Energy Global A präsentierte Quartalsergebnisse

ReNew Energy Global A hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.150 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 486.4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415.4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch