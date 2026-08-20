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20.08.2026 06:37:00
ReNew Energy Global A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
ReNew Energy Global A äusserte sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.17 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ReNew Energy Global A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.170 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 470.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 455.7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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