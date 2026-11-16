RenetJapanGroup, zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

RenetJapanGroup, äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

RenetJapanGroup, hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24.17 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22.19 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 73.39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.41 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2.55 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 56.47 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 34.06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 15.23 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 10.41 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch