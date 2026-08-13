RenetJapanGroup,: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

RenetJapanGroup, hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.99 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RenetJapanGroup, ein EPS von 1.51 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 56.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.15 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2.64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch