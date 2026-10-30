Renesas Electronics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Renesas Electronics hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.64 USD, nach 0.200 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.74 Milliarden USD – ein Plus von 20.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Renesas Electronics 2.27 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch