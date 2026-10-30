Renesas Electronics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Renesas Electronics gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 203.47 JPY gegenüber 58.66 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29.98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 335.36 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 435.92 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch