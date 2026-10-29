Renegade Gold informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Renegade Gold lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.110 CAD erwirtschaftet worden.

Renegade Gold hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0.150 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0.320 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch