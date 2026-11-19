Renegade Gold hat am 17.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Renegade Gold ein EPS von -0.270 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch