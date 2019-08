Rendez-vous de l'écocitoyen à Saint-Laurent : posons un geste!

SAINT-LAURENT, QC, le 24 août 2019 /CNW Telbec/ - Saint-Laurent est heureux d'annoncer la première édition du Rendez-vous de l'écocitoyen les 25 et 26 octobre 2019. Ce grand événement s'adressera aux entreprises le vendredi 25 octobre au centre de conférence et de réception Le Challenger et au grand public le samedi 26 octobre au Complexe sportif de Saint-Laurent, bâtiment LEED de niveau or. Devant l'urgence climatique, l'objectif est de proposer aux citoyens et aux entreprises de l'arrondissement des outils concrets pour adopter des comportements écoresponsables au quotidien et contribuer à préserver l'environnement tout en améliorant leur qualité de vie et leur santé.

Citation

« En tant que territoire municipal durable, Saint-Laurent veut aller au-delà de la sensibilisation et permettre à sa communauté d'agir concrètement pour améliorer sa qualité de vie au quotidien tout en préservant l'environnement dans le contexte actuel de changements climatiques. Après plus de 15 années de mesures prises par Saint-Laurent en la matière, nous sommes heureux, avec ce premier Rendez-vous de l'écocitoyen, d'impliquer toute la communauté laurentienne autour d'une même vision et de valeurs partagées. Nous invitons ainsi chacun de nos citoyens à poser un geste. Il s'agira d'un moment fort de rassemblement et d'échanges pour apprendre tout en s'amusant en famille. À Saint-Laurent, nous avons plus que des citoyens : des écocitoyens! »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent



Faits saillants

Fort de 15 années d'engagement marquées par de nombreuses initiatives, Saint-Laurent s'est déclaré « territoire municipal durable » en janvier 2019 et a adopté une nouvelle Politique de développement durable.

Avec cet événement ambitieux, Saint-Laurent veut mobiliser la collectivité laurentienne et encourager ses citoyens à devenir des « écocitoyens ».

1. Invitation aux entreprises :

Le Rendez-vous de l'écocitoyen corporatif, vendredi 25 octobre 2019, au centre de conférence et de réception Le Challenger.



Organisé en collaboration avec Développement économique Saint-Laurent (DESTL), ce petit-déjeuner pour les entreprises, commerces et institutions de Saint-Laurent aura pour thème le développement durable comme levier pour optimiser leur marque employeur et favoriser l'embauche de leurs employés et leur adhésion. Plusieurs entreprises, notamment laurentiennes, viendront témoigner de leurs bons coups et de leurs bonnes pratiques pour partager des pistes de solutions aux entrepreneurs participants. Par exemple, Marie-Josée Richer, cofondatrice de Prana, reviendra sur l'expérience de son entreprise et l'importance d'intégrer ce volet au plan d'affaires, avec un point également sur la certification B-Corp.



Au-delà d'exemples inspirants, de nombreuses activités de réseautage seront offertes aux participants pour créer des occasions d'affaire.

2. Invitation aux citoyens :

Le Rendez-vous de de l'écocitoyen, samedi 26 octobre 2019, au Complexe sportif de Saint-Laurent



Cet événement accessible gratuitement au grand-public se déroulera de 10 h à 18 h. Trois types d'activités seront proposés.



Un village d'exposants : une trentaine de kiosques mettra en lumière des outils, services, projets et ressources spécialisés sur des thèmes tels que le zéro déchet, les transports électriques, la biodiversité, la consommation responsable, l'école écologique, l'économie sociale ou encore l'alimentation saine et l'agriculture urbaine. Le public est invité à vivre des expériences enrichissantes, pleines de créativité et d'innovation, basées sur l'expérimentation et la participation directe. Il recevra également une foule d'informations utiles et pertinentes pour poser des gestes « verts » au quotidien.

Des conférences dynamiques, interactives et informatives : celles-ci seront présentées par des intervenants de prestige, experts dans leurs domaines. Parmi eux, Patrick de Bellefeuille , conférencier professionnel et présentateur à Météo Média, qui animera également les débats durant la journée.

Une section pour les familles : des aires d'animation permettront aux enfants et à leurs parents de se divertir, tout en participant à des activités éducatives sur l'environnement. Des concours, des tirages et des démonstrations seront aussi au programme.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ayant célébré son 125e anniversaire d'incorporation en 2018, Saint-Laurent fait partie des 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Le développement durable étant au cœur de toutes ses décisions, l'arrondissement s'est déclaré « territoire municipal durable » le 8 janvier 2019. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles puisque 81 % de ses résidents sont immigrants ou ont un parent né dans un autre pays. Situé au carrefour des principaux grands axes routiers de la métropole avec une grande accessibilité aux transports collectifs, l'arrondissement s'étend sur 42,8 kilomètres carrés. Plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales. Avec 4500 entreprises et 110 000 emplois, il représente d'ailleurs le deuxième bassin d'emplois dans l'île de Montréal. Il possède également l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises qui y sont établies.



