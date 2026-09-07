Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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07.09.2026 19:14:40
Renault wirbt GM-Manager Diernaz als neuen Markenleitung ab
Von Joshua Kirby
DOW JONES--Renault hat einen neuen Markenverantwortlichen für den Konzern ernannt und dafür eine Führungskraft von General Motors angeworben, nachdem der ehemalige Chefleiter Arnaud Belloni zum Stellantis-Konzern gewechselt ist. Der französische Automobilhersteller teilte mit, dass Jean-Pierre Diernaz Vice President für das globale Marketing der Marke Renault sowie Leiter der Markenführung für die weiteren Konzernmarken Alpine und Dacia wird. Diernaz war bis letzten Monat Managing Director und Chief Marketing Officer bei General Motors Europe und hatte zuvor europäische Führungspositionen bei Ford sowie dem japanischen Automobilhersteller Nissan inne.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/cbr
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